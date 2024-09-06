Эмма Наварро: “Я чувствовала, что могу перевести полуфинал в третий сет, но мне не удалось это сделать”

Американская теннисистка прокомментировала поражение в полуфинале US Open

Эмма Наварро не смогла выйти в финал домашнего “мэйджора”, уступив второй ракетке мира Арине Соболенко.

“Это был действительно удивительный опыт – играть на корте Артура Эша против такой соперницы, как Соболенко. Конечно, очень обидно, что сегодня не удалось одержать победу. В конце второго сета выглядело так, будто я зацепилась. Я чувствовала, что могу перевести матч в третий сет, но мне не удалось это сделать.

Но это был невероятный опыт и удивительная атмосфера. Соболенко играла очень хорошо, когда были решающие моменты, а я так же хорошо уже не отыграла. Сегодня я чувствовала себя совсем иначе, чем в предыдущих матчах здесь. Отчасти из-за того, что это был полуфинал. Отчасти из-за того, что это это был ночной матч, впервые я играла ночью на этом стадионе. Еще и с такой соперницей. Поэтому, наверное, это были совсем другие эмоции. Возможно, в течение игры я не справилась с ними на 100% так, как я хотела. Но, безусловно, я бы хотела еще когда-то пережить такие эмоции. Думаю, что в будущем я смогу лучше справляться в таких условиях.

Как это, уезжать с турнира в статусе теннисистки топ-10 рейтинга? Знаете, это безумие. Когда я приехала на соревнования, то полушутя, но и полусерьезно, говорила своей команде, что надеюсь выиграть на US Open один матч. А теперь я еду после такого выступления, когда я преодолела путь к полуфиналу. И теперь я теннисистка из топ-10. Это довольно безумно, и я думаю, что это свидетельство, что я много и тяжело работала. Безусловно, я покидаю турнир с большим количеством позитива”.

btu.org.ua