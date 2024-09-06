Официально: Оливер Берман заменит Магнуссена в Баку

Команда Haas подтвердила замену в составе на предстоящем Гран При Азербайджана. Гоночный уик-энд в Баку вместо Кевина Магнуссена проведёт Оливер Берман.

Замена Магнуссена на Бермана вынужденная – Кевин заработал 12 штрафных баллов за 12-месячный период и не допущен на старт предстоящий гонки.

Оливер Берман: «Резервному гонщику всегда сложно заменять основного, учитывая ограниченное время на подготовку и так далее, но мне повезло, что ранее в этом году у меня уже был подобный опыт в Ferrari. Кроме того, в этом сезоне я уже отработал четыре тренировки вместе с Haas за рулём VF-24, что тоже окажется ценным перед предстоящим полным гоночным уик-эндом в Баку.

Команда в данный момент в хорошей форме, и я сделаю всё возможное, чтобы как можно лучше подготовиться за оставшееся время. Цель – успешно провести уик-энд в Азербайджане».

Айо Комацу, руководитель команды: «Я рад, что Оливер будет пилотировать VF-24 вместе с Нико [Хюлкенбергом] в Баку. Он уже продемонстрировал большие перспективы в тренировках и тестах после завершения прошлого сезона, и отлично выступил за Ferrari в Саудовской Аравии, заработав очки.

Это ещё одна отличная возможность для Оливера и команды поработать вместе, и на этот раз на протяжении всего гоночного уик-энда. Он не мог и мечтать о лучшем напарнике, чем Нико, который станет для него ориентиром».

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