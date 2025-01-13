Леклер: Важно, что Вассёр всегда сохраняет спокойствие

Шарль Леклер считает, что умение Фредерика Вассёра сохранять спокойствие в любых ситуациях стало важнейшим фактором, способствовавшим возвращению команды Ferrari на высокий уровень, когда она до финала сезона претендовала на Кубок конструкторов.

Вассёр возглавил Скудерию два года назад, и в 2024-м итальянская команда по итогам чемпионата проиграла McLaren всего 14 очков, что можно считать её лучшим результатом за 16 лет: в 2008 году Ferrari в последний раз завоевала Кубок конструкторов.

«В чём Фред исключительно хорош, так это в умении сделать шаг назад и посмотреть на ситуацию со стороны, какой бы она ни была, – заявил Леклер в интервью New York TImes. – А это очень непросто, ведь в Формуле 1 все пекутся о том, что делают, мы все хотим добиться успеха, и на нас влияет, хорошо или плохо идут дела.

Но Вассёр в эмоциональном плане очень уравновешен, и такой команде, как Ferrari, это очень помогает, ведь у всех остальных совершенно противоположный характер, прежде всего потому, что команда постоянно находится в плену спортивных страстей. Их накал очень высок, причём эмоции могут быть совершенно противоположные, в зависимости от ситуации.

Но Фредерик такой человек, которому удаётся всё держать под контролем даже по ходу уик-энда, а ведь общий настрой может быть как очень радостным, так и наоборот. Уже через 20 минут после финиша мы все собираемся, и он очень чётко анализирует прошедшую гонку, отставив в сторону эмоции.

Для руководителя команды Ferrari это важнейшее качество. Полагаю, он всегда этим отличался, всегда умел сохранять спокойствие. Когда я вижу Фреда, я всегда знаю, чего от него ожидать…»

Леклер действительно знает, о чём говорит, ведь под началом Вассёра он выступал начиная с молодёжных серий, когда был гонщиком ART Grand Prix и в 2016-м стал чемпионом GP3; затем в 2018-м дебютировал в Формуле 1 в составе Alfa Romeo Sauber, и теперь выигрывает гонки за рулём Ferrari.

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