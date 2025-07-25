Один из летних новичков Арсенала прокомментировал адаптацию в команде

Полузащитник лондонского "Арсенала" Кристиан Нергор поделился мыслями об адаптации в новой команде после того, как он присоединился к "канонирам" из "Брентфорда" этим летом.

"Я был вместе с командой с первого же дня во время предсезонной подготовки. Сейчас я понемногу интегрировался в игру команды, поэтому пока все прекрасно. Здесь прекрасный коллектив, а игроки помогают мне чувствовать себя хорошо. Я знаю, что этот переход – большой шаг вперед для меня. Я здесь для того, чтобы внести свой вклад в успех команды, несмотря на то, что здесь очень много игроков мирового уровня, в том числе и на моей позиции, поэтому конкуренция будет серьезной".

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Напомним, что "Арсенал" заплатил "Брентфорду" около 15 миллионов фунтов стерлингов за переход Кристиана Нергора.

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