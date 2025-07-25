Что изменил Туран в «Шахтёре»: тактика и победа

После не самого успешного периода с Патриком ван Леувеном и Марино Пушичем, донецкий «Шахтёр» наконец-то обрел дыхание. Новый тренер команды — Арда Туран — всего за несколько недель преобразил стиль игры «горняков». Уже в первом серьёзном матче под его руководством, в Лиге Европы против «Бешикташа», команда показала зрелый и продуманный футбол. Сам Георгий Судаков после назначения Турана заявил, что за 15 минут от нового тренера он узнал больше, чем за полгода у предыдущего наставника. Это говорит не только о харизме тренера, но и о четком футбольном видении. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

Главным тактическим решением Турана стало изменение структуры полузащиты. Он значительно освободил атакующих игроков от чрезмерной черновой работы, сосредоточив тактический акцент на центральной тройке: Марлон, Очеретько и Судаков. Марлон остался в роли опорника, а вот Судаков и Очеретько были выдвинуты ближе к атакующей линии. Такая перестройка создала численное преимущество в атаке и облегчила работу фланговым игрокам, которые получили больше свободы для манёвра.

Новая тактическая схема: перевернутый треугольник

Турецкий тренер выстроил полузащиту в форме перевёрнутого треугольника:

Позиция Игрок Роль Опорник Марлон Разрушение атак, контроль темпа Полуфланги Судаков, Очеретько Поддержка атаки, подключение вперёд

Такая схема позволяет полузащитникам тянуть на себя защитников соперника, открывая зоны для вингеров и форварда. Результат — свободные бразильцы на флангах, которые один в один легко обыгрывали медленных игроков «Бешикташа». Однако стоит помнить: эта модель требует высокой физической готовности соперника. В матче против «небегущих» турков она сработала идеально, но против более интенсивных команд такой риск может обернуться провалом.

Ограничения и риски

Несмотря на удачный старт, у новой схемы есть слабые места. Высокое расположение центральных полузащитников создаёт уязвимости в середине поля. Если соперник будет быстрым и сыгранным, он может использовать эти разрывы для контратак. Пока что «Бешикташ» не смог наказать «Шахтёр», но это не означает, что такая структура будет эффективной на постоянной основе.

Также отмечается, что роль Судакова в такой системе немного менее заметна визуально — он не так часто фигурирует на острие, однако его работа без мяча и вытягивание защитников играет ключевую роль. Это типичная работа «тени», которая даёт результат, но не всегда заметна в статистике.

Настроение перед ответным матчем

Несмотря на победу в Стамбуле, говорить о выходе в следующий раунд Лиги Европы пока рано. «Шахтёр» действовал ярко в атаке, но и в обороне допускал ошибки. Команда Сульшера выглядит «сырой», однако в родных стенах может показать другую игру. Об этом напомнил Алиссон, заявивший, что второй матч нужно починать с нуля: «Следующий матч начинается со счёта 0:0 — забываем всё, что было».

Однако нельзя не признать, что в первом матче «Шахтёр» показал зрелость и характер. Даже если «Бешикташ» пока не в форме — это всё же клуб з великим досвідом, а выигрыш на выезде — весомый результат. И пусть Туран внёс всего одну тактическую корректировку, именно она изменила всё.

Успешное начало Турана

Арда Туран буквально с первой игры доказал, что способен влиять на команду. Его точечные решения, особенно в структуре полузащиты, не только улучшили игру команды, но и открыли новые возможности для атакующих футболистов. Да, пока рано говорить о стабильности, и ответный матч многое расставит по своим местам. Но уже сейчас ясно: это «Шахтёр», который думает, двигается и атакует. И с таким подходом он способен пройти далеко.

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