Реал – Марсель: прогноз и где смотреть матч Лиги Чемпионов

Вечером 16 сентября в Лиге чемпионов состоится один из самых интересных матчей первого тура: мадридский «Реал» примет французский «Марсель». Оба клуба подходят к игре в разном настроении: «Реал» идёт без потерь в чемпионате Испании, а «Марсель» пока ищет стабильность. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Эксклюзивным правообладателем трансляций Лиги чемпионов в Украине является MEGOGO. Платформа покажет все матчи турнира в прямом эфире и в записи, а также предоставит аналитику и лучшие моменты. Смотреть можно с любого устройства: телевизора, ноутбука или смартфона.

Реал Мадрид

Мадридский клуб провёл активное лето на трансферном рынке, потратив 167,5 млн евро. В команду пришли трое защитников — Александер-Арнольд (10 млн), Хейсен (62,5 млн) и Каррерас (50 млн), а также атакующий талант Мастантуоно (45 млн). Главным приобретением всё же считают Хаби Алонсо, который возглавил «Реал» и постепенно внедряет своё видение игры.

Пока что стиль команды напоминает переходный этап: атакующая философия только выстраивается, но результат впечатляет — четыре победы в четырёх турах Ла Лиги. В матче против «Марселя» не сыграют Эндрик, Менди и Рюдигер.

Марсель

Французский клуб под руководством Роберто Де Дзерби сумел завершить прошлый сезон на втором месте в Лиге 1, что и принесло путёвку в Лигу чемпионов. Атмосфера в команде не всегда стабильна, но итальянский тренер успел наладить игру и вернуть атакующую остроту. В новом сезоне «Марсель» стартовал противоречиво: на выезде были поражения от «Лиона» и «Ренна» (обе игры завершились 0:1), а дома команда разгромила «ПСЖ» 5:2 и «Лорьян» 4:0.

Проблема очевидна — пока нет результативности на чужом поле. Против «Реала» точно не сыграют Агерд, Бланко и Лирола, а участие Гуири остаётся под вопросом.

Личные встречи

Ранее команды встречались четыре раза в Лиге чемпионов, и во всех играх победителем выходил «Реал». Причём в каждом матче забивалось минимум три гола. Последняя встреча датируется 2009 годом, когда мадридцы также оказались сильнее.

Прогноз

«Реал» на своём поле идёт явным фаворитом, однако «Марсель» способен навязать борьбу и использовать ошибки хозяев. Эксперты отмечают, что ставка на обмен голами выглядит вполне перспективной — коэффициент 1,64. При этом общий прогноз склоняется в пользу мадридцев: у команды Хаби Алонсо больше стабильности и глубины состава.

Напомним, мы также писали о том, где смотреть матчи Лиги чемпионов, если вы за границей.