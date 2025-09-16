Атлетик – Арсенал: прогноз и где смотреть матч 1 тура ЛЧ

Основная сетка Лиги чемпионов стартует 16 сентября, и одним из первых матчей станет противостояние «Атлетика» и «Арсенала». Баски возвращаются в главный турнир Европы после впечатляющего сезона в Ла Лиге, а «канониры» хотят подтвердить свой статус одного из фаворитов. Материал подготовила редакция euro.com.ua по материалам komentator.net.

Трансляция

Встреча пройдёт в Бильбао и начнётся в 19:45 по киевскому времени. В Украине эксклюзивные права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платформе MEGOGO. Сервис покажет все матчи турнира в прямом эфире и в записи, с аналитикой, статистикой и лучшими моментами. Смотреть игры можно как на телевизоре, так и на смартфоне или ноутбуке.

Атлетик

Для басков выход в Лигу чемпионов — значимое событие, ведь конкуренция в чемпионате Испании невероятно высока. В прошлом сезоне команда Эрнесто Вальверде заняла четвёртое место, обогнав «Вильярреал» только по дополнительным показателям. Новый сезон «Атлетик» начал мощно: победы над «Севильей» (3:2), «Райо Вальекано» (1:0) и «Бетисом» (2:1) подняли клуб в тройку лидеров.

Однако в дерби с «Алавесом» серия прервалась — автогол во втором тайме принёс поражение 0:1. Команда всё ещё в числе лучших, но проблем добавляют кадровые потери: сразу семь игроков не смогут выйти на поле, среди них и ключевой форвард Нико Уильямс.

Арсенал

«Канониры» начали сезон в Англии с трёх побед в четырёх турах. Единственная осечка — минимальное поражение от «Ливерпуля» на выезде (0:1). В последней игре лондонцы уверенно разобрались с «Ноттингем Форест» — 3:0. Под руководством Микеля Артеты «Арсенал» снова выглядит претендентом на самые высокие позиции. В АПЛ команда делит второе место, отставая от лидера всего на три очка.

В Лиге чемпионов клуб традиционно амбициозен, ведь этот трофей до сих пор остаётся несбыточной мечтой. Проблема в том, что травмированы Жезус, Хаверц и Сака, а участие Эдегора, Нергора и Салибы под вопросом.

Личные встречи

В официальных матчах «Атлетик» и «Арсенал» никогда не встречались. Однако чуть больше месяца назад соперники провели товарищескую игру, где лондонцы оказались значительно сильнее и победили со счётом 3:0.

Прогноз

Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом пары: коэффициент на победу гостей — 1,87, тогда как на «Атлетик» — 4,3, а на ничью — 3,55. При этом стоит учитывать, что баски дома традиционно действуют с особым настроем и умеют усложнять жизнь топ-клубам. Открытой игры ждать не стоит, поэтому ставка на тотал меньше 2,5 голов за коэффициент 1,72 выглядит достаточно перспективной.

