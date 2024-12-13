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Футбол

Настоящий британский матч. Рейнджерс – Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Шестой тур Лиги Европы

Настоящий британский матч. Рейнджерс – Тоттенхэм 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Рейнджерс" и "Тоттенхэм" сыграли вничью.

    Голы зрители увидели во втором тайме. "Рейнджерс" вышел вперёд на 47-й минуте "Рейнджерс" вышел вперёд благодаря голу Хамзы Игамане. После сработали замены "Тоттенхэма" – Деян Кулусевски, выйдя на 46-й минуте, забил на 75-й минуте.

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    • "Рейнджерс" и "Тоттенхэм" расписали ничью. У обеих команд по 11 очков. "Рейнджерс" на 8-м месте, "Тоттенхэм" – девятый.

    Лига Европы. Глазго. "Айброкс".

    Рейнджерс – Тоттенхэм 1:1

    Голы: Игамане (47) – Кулусевски (75)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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