Защитник МЮ: Хуже уже некуда. Мы на самом дне

Люк Шоу уверен, что Рубен Аморим должен остаться во главе "Манчестер Юнайтед".
"Многое должно измениться, это очевидно. Вот почему я говорю, что Рубен – на 100 процентов правильный человек для этого. Он знает, что нужно сделать в этом клубе, и я верю, что он сделает все, чтобы изменить ситуацию и вернуть "Манчестер" на вершину.
Понимаю, что фанаты будут злиться заслуженно. Но я хочу поблагодарить их за поддержку. Они всегда поддерживали нас, где бы мы ни находились в таблице и какие бы результаты не демонстрировали”.
"Нам очень жаль, что им пришлось пережить все это в этом сезоне. Мы даже не близки к тому, что должны показывать, и за это я могу только извиниться.
Нам нужно искать позитив и позитив только в том, что хуже уже некуда. Мы на самом дне, теперь нужно найти способ подняться и вернуть клуб туда, где он заслуживает находиться”, – сказал защитник МЮ.
Шоу провел в финале весь матч.