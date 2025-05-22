Беллью назвал новую звезду бокса: «Усик показал, что это не так важно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Известный в прошлом британский боксер Тони Беллью считает Мозеса Итауму главным претендентом на то, чтобы заменить Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа в качестве новой звезды британского бокса.

«Думаю, Итаума постепенно становится главной звездой британского бокса. У него хорошее будущее. Я всегда думал, что его относительно небольшие габариты могут стать проблемой, но Усик показал, что сейчас это значит не так много в супертяжелом дивизионе».

«Так что я считаю Итауму новой британской звездой», – сказал Беллью.

20-летний боксер провел в профессионалах 11 боев (11 побед).

Дюбуа назвал цель на бой с Усиком: «Это будет моя коронация»

sport.ua