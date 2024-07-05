ВИДЕО. Бой за титул WBC. Шакур и Арутюнян провели дуэль взглядов

Getty Images/Global Images Ukraine. Стивенсон и Арутюнян

Боксеры легкого веса Шакур Стивенсон и Артем Арутюнян провели взвешивание и дуэль взглядов перед поединком за титул WBC, которым владеет американец.

Бой состоится 6 июля в США.

Шакур подходит к бою с весом 60,8 кг, а его соперник весит 61,1 кг.

Для Стивенсона это будет первая защита титула, который он завоевал прошлой осенью в поединке против Эдвина Де Лос Сантоса.

Арутюнян – немец армянского происхождения. Является бронзовым призером Олимпиады-2016. В профессионалах провел 13 боев, одержал 12 побед при одном поражении.

У Стивенсона 21 победа в 21 поединке.

sport.ua