Даллас Старз продолжает устанавливать рекорды Кубка Стэнли

Getty Images/Global Images Ukraine. Даллас Старз

В первом полуфинальном матче Кубка Стэнли Даллас Старз дома победил Эдмонтон Ойлерз со счетом 6:3.

Счет во встрече открыл игрок Эдмонтона Леон Драйзайтль. Эта заброшенная шайба стала для немца уже 12-й в матчах плей-офф, которая была первой в игре. По этому показателю нападающий обошел Яри Курри и Марка Мессье (в обоих по 11) в истории Эдмонтона. Впереди только Гленн Андерсон и Уэйн Гретцки, имеющие по 13 подобных заброшенных шайб.

По ходу встречи Даллас проигрывал со счетом 1:3, но снова одержал волевую победу.

Интересным фактом является то, что Старз за первые шесть минут третьего периода забросили три шайбы в большинстве. Даллас стал лишь второй командой с 1934 года, сумевшей отличиться таким достижением в матче плейоф. Первым был Нью-Йорк Рейнджерс в 2014 году.

Даллас Старз стал также первой командой в истории Кубка Стэнли, которая в течение одного сезона имеет уже две победы в основное время игры после того, как по ходу третьего периода проигрывала в 2+ шайбы.

Игрок Далласа Микко Рантанен отметился результативной передачей в матче и стал первым игроком нынешнего плей-офф, который имеет в своем активе 20 набранных очков.

20 (9+11) – Микко Рантанен (Даллас)

19 (6+13) – Леон Драйзайтль (Эдмонтон)

19 (3+16) – Коннор МакДэвид (Эдмонтон)

Плей-офф НХЛ. 9 шайб и большой камбэк. Стартовал финал Запада

sport.ua