Бенфика – Карабах: прогноз и где смотреть матч 1 тура ЛЧ

Во вторник, 16 сентября, на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне пройдёт матч 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Бенфика» примет «Карабах». Для хозяев это шанс подтвердить амбиции в Европе, а для азербайджанского клуба — исторический дебют в групповом раунде. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Встреча начнётся в 22:00 по киевскому времени. В Украине эксклюзивные права на трансляцию Лиги чемпионов принадлежат платформе MEGOGO. Здесь можно посмотреть все матчи турнира в прямом эфире или в записи, а также насладиться аналитикой, повторами и лучшими моментами на любом удобном устройстве.

Бенфика

Последние годы лиссабонский клуб часто оставался в тени своего принципиального соперника — «Спортинга». В прошлом сезоне «Бенфике» достался лишь Кубок Лиги, где Анатолий Трубин в серии пенальти стал героем финала. В новом сезоне подопечные Бруну Лаже настроены решительно: уже выигран Суперкубок, а старт в Примейре получился уверенным. Правда, «Санта-Клара» испортила дебют Судакова, сравняв счёт в концовке — 1:1.

В квалификации команда показала класс. Сначала португальцы без особых проблем прошли «Ниццу», обыграв её дважды с одинаковым счётом 2:0. Следом в напряжённом противостоянии с «Фенербахче» решающим стал единственный гол, забитый «Бенфикой» за две игры. Всё это укрепило уверенность, что команда готова бороться и в основном раунде.

Карабах

Азербайджанский чемпион в своей лиге доминирует так же, как ПСЖ во Франции: клуб значительно сильнее конкурентов и почти ежегодно забирает титул. Лишь однажды за последние сезоны «Нефтчи» удалось опередить «Карабах». Однако в Лиге чемпионов долгое время клуб спотыкался на этапе квалификации.

В этом году всё сложилось иначе. Подопечные Гурбана Гурбанова прошли «Шелбурн» и «Шкендию», обыграв их дважды. Дальше был «Ференцварош», которому «Карабах» дома забил трижды (3:1), а минимальное поражение в Будапеште уже не помешало выйти вперёд. Для клуба из Баку это исторический успех и долгожданный прорыв в основную сетку Лиги чемпионов.

Личные встречи

«Карабах» впервые сыграет так далеко на Западе в рамках еврокубков. Ранее команды между собой никогда не встречались.

Прогноз на матч

Букмекеры считают, что «Бенфика» не допустит осечки второй раз подряд. Хозяева выглядят сильнее и опытнее, а «Карабах» только набирается еврокубкового опыта. Перспективной выглядит ставка на победу португальцев с форой -1,5 гола за коэффициент 1,61.

Напомним, мы также писали о том, где смотреть матчи Лиги чемпионов, если вы за границей.