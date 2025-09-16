US Open. Гранольерс и Себальос, отыграв матчболы, выиграли второй титул Grand Slam в сезоне

Теннисисты стали новыми чемпионами на американском “мэйджоре”



Нью-Йорк, США • 28 августа – 7 сентября • хард • $4,780,000

Финал

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос (Испания/Аргентина, 5) – Джо Солсбери/Нил Скупски (Великобритания, 6) 3:6, 7:6(4), 7:5

Гранольерс и Себальос в решающем сете уступали со счетом 4:5 и отыграли тройной матчбол соперников на своей подаче. Для дуэтов это было уже четвертое противостояние в этом году, в котором испанец и аргентинец одержали третью победу.

Напомним, что в июне Гранольерс и Себальос обыграли Солсбери и Скупски в финале Открытого чемпионата Франции, где они выиграли дебютный для обоих титул уровня Grand Slam.

