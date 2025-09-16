Норрис в Италии посетил команду Валентино Росси

В своё время Ландо Норрис в одном из интервью сказал: «Кто знает, если бы я не болел за Валентино Росси и не начал гонять на мотоциклах, может, я вообще бы не занялся автоспортом, или этот интерес появился бы у меня позже…»

Он познакомился с легендарным итальянским мотогонщиком, девятикратным чемпионом мира, в 2021 году, и с тех пор у них установились добрые приятельские отношения. Их очередная встреча состоялась в минувший уик-энд в Мизано – на итальянской трассе проходил Гран При Сан-Марино, 16-й этап сезона MotoGP. После этого гонщик McLaren поделился в социальных сетях несколькими фото, прокомментировав их так:

«Тот, кто сказал, что не надо лично знакомиться со своими кумирами, безусловно, никогда не встречал Вале!»

Норрис – страстный поклонник MotoGP и после гонки в Монце, где он занял 2-е место, побывал на заводе компании Aprilia в городе Ноале, где в том числе создаются гоночные мотоциклы RS-GP. На одном из таких испанец Хорхе Мартин в прошлом году выиграл чемпионский титул, выступая за заводскую команду Aprilia Racing.

С ним Ландо Норрис тоже пообщался, но похоже, что больше всего его впечатлил визит в расположение VR46 Racing Team – команды, которая принадлежит Росси. Её гонщики выступают в MotoGP на мотоциклах другой итальянской марки – Ducati.

Стоит напомнить, что в своё время Ландо оформлял свой шлем в честь «Вале», и его жёлтый цвет – тоже дань успехам Росси в MotoGP.

46-шестилетний итальянский гонщик довольно часто появляется в паддоке Формулы 1, когда у него есть свободное время, которого у него на самом деле не так уж много, потому что Росси продолжает карьеру в гонках на выносливость, выступая за Team WRT за рулём BMW M4 GT3.

