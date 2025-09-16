Грандиозный бой за четыре титула. Определился следующий соперник Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Теренс Кроуфорд

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) Теренс Кроуфорд (42–0, 31 КО) в следующем поединке встретится с мексиканцем Саулем Альваресом (63–3–2, 39 КО). Об этом сообщил в своем подкасте спортивный журналист Билл Симонс.

Боксеры проведут реванш – в ночь на 14 сентября американец одолел соперника единогласным решением судей и стал обладателем всех четырех самых престижных титулов в боксе.

После этого успеха Кроуфорд установил уникальное достижение – стал первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях в эпоху четырех поясов. Кроме того, в своей карьере Теренс выигрывал как минимум один титул в пяти разных дивизионах.

После завершения боя американец сообщил, что рассматривает несколько вариантов – реванш с Альваресом, завершения карьеры либо бой в среднем весе (до 72,6 кг). Если чемпион выберет третий вариант, то получит шанс покорить шестой дивизион в своей профессиональной карьере.

Однако, по информации источника, Кроуфорд согласился снова выйти на ринг против мексиканского «Канело». Другие детали будущего поединка пока неизвестны.

sport.ua