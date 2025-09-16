Новичок Арсенала высказался о поддержке фанатов

Трансфер вингера "Челси" Нони Мадуэке в "Арсенал" был встречен критикой фанатов "канониров". Однако теперь эта критика сменилась аплодисментами на "Эмирейтс" после того, как англичанин ушел на замену в матче против "Ноттингем Форест".

"Поддержка трибун? Ради этого я и играю в футбол. Я стараюсь помогать команде побеждать, но также дарить радость людям, которые приходят на стадион. Никогда не знаешь, кто сегодня впервые на трибунах или что-то подобное, поэтому у меня всегда есть мысль немного вдохновить публику. Любовь, которую фанаты на "Эмирейтс" демонстрируют мне ещё с моего первого матча против "Вильярреала" в предсезонке, невероятна. Поэтому я очень счастлив, и, с Божьей помощью, это продолжится", – сказал Мадуеки.

Добавим, что Мадуеки провёл уже 4 матча за "Арсенал".

www.ua-football.com