Боруссия Дортмунд объявила заявку на Клубный чемпионат мира 2025: Беллингем в составе, капитан команды вне его

Дортмундская "Боруссия" обнародовала официальную заявку на Клубный чемпионат мира 2025 года.
Главный тренер команды Нико Ковач включил в список 28 футболистов, которые поедут на турнир:
Вратари: Грегор Кобель, Силас Оштжиньски, Александр Майер.
Защитники: Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Никлас Зюле, Юлиан Рюерсон, Филиппо Мане, Сумайла Кулибали, Элиас Бенкара.
Полузащитники: Джованни Рейна, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт, Паскаль Гросс, Жюльен Дюранвиль, Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер, Матис Альберт, Айман Азил, Джоб Беллингем.
Нападающие: Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карим Адееми, Коул Кэмпбелл, Самуэле Инасио, Джейми Байно-Хиттенс.