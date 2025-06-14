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Футбол

Боруссия Дортмунд объявила заявку на Клубный чемпионат мира 2025: Беллингем в составе, капитан команды вне его

Боруссия Дортмунд объявила заявку на Клубный чемпионат мира 2025: Беллингем в составе, капитан команды вне его

    • Дортмундская "Боруссия" обнародовала официальную заявку на Клубный чемпионат мира 2025 года.

    Главный тренер команды Нико Ковач включил в список 28 футболистов, которые поедут на турнир:

    Вратари: Грегор Кобель, Силас Оштжиньски, Александр Майер.

    Защитники: Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Никлас Зюле, Юлиан Рюерсон, Филиппо Мане, Сумайла Кулибали, Элиас Бенкара.

    Полузащитники: Джованни Рейна, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт, Паскаль Гросс, Жюльен Дюранвиль, Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер, Матис Альберт, Айман Азил, Джоб Беллингем.

    Нападающие: Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карим Адееми, Коул Кэмпбелл, Самуэле Инасио, Джейми Байно-Хиттенс.

    www.ua-football.com

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