Боруссия Дортмунд объявила заявку на Клубный чемпионат мира 2025: Беллингем в составе, капитан команды вне его

Дортмундская "Боруссия" обнародовала официальную заявку на Клубный чемпионат мира 2025 года.

Главный тренер команды Нико Ковач включил в список 28 футболистов, которые поедут на турнир:

Вратари: Грегор Кобель, Силас Оштжиньски, Александр Майер.

Защитники: Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Даниэль Свенссон, Никлас Зюле, Юлиан Рюерсон, Филиппо Мане, Сумайла Кулибали, Элиас Бенкара.

Полузащитники: Джованни Рейна, Феликс Нмеча, Юлиан Брандт, Паскаль Гросс, Жюльен Дюранвиль, Карни Чуквуэмека, Марсель Забитцер, Матис Альберт, Айман Азил, Джоб Беллингем.

Нападающие: Серу Гирасси, Максимилиан Байер, Карим Адееми, Коул Кэмпбелл, Самуэле Инасио, Джейми Байно-Хиттенс.

www.ua-football.com