Карл ФРОЧ: «Забудь об этом, Дюбуа тебя к черту уничтожит. Ты боишься»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карл Фроч

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о возможном реванше между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа.

«Что касается реванша Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа, ЭйДжей – забудь об этом. Дюбуа тебя снова к черту уничтожит. Ты не победишь Дюбуа, ведь до смерти боишься его ударов по подбородку. Когда ты пропустишь такой удар – снова потеряешь сознание», – сказал Джошуа.

Джошуа был нокаутирован Дюбуа в пятом раунде в 2024 году.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua