«Надеется и молится». Паркер оценил решение WBO про бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Промоутер боксера Джозефа Паркера Дэвид Хиггинс заявил, что супертяж очень рад тому, что WBO санкционировала его бой против Александра Усика.

Паркер через промоутера передал украинцу просьбу согласиться на этот поединок.

«Джо просто в восторге от решения WBO санкционировать бой и дать 30 дней на переговоры. Джо надеется и молится, что Усик согласится защищать свое звание абсолютного чемпиона, которое редко у кого есть в нынешнее время».

«Мы надеемся, что Усик примет этот бой», – сказал Хиггинс.

Усик может как согласится на бой, так и сделать титул WBO вакантным.

sport.ua