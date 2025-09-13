Майк ТАЙСОН: «У него ноль шансов, должно произойти чудо»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон сделал прогноз на поединок между Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

«О, это будет интересно, потому что я хотел бы увидеть, как Кроуфорд это сделает. Я не вижу, послушайте, на бумаге у него ноль шансов. Должно произойти какое-то чудо, чтобы он победил Канело. Альварес быстрый, я не знаю, Канело все еще в форме. Он еще не вышел из своей пиковой формы, он все еще хорош», – сказал Тайсон.

Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября. Ранее звездный американский боксер Теренс Кроуфорд не согласился с тройкой лидеров рейтинга The Ring.

sport.ua