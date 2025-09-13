Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Дэвида Мойеса неплохо начала новый сезон, особенно интересно следить за Джеком Грилишем, который реабилитирует свою карьеру. Сможет ли он снова хорошо проявить себя в матче против клуба, в котором он и засветился как звезда АПЛ? Скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 13 сентября.
Английская Премьер-лига. 4-й тур.
13 сентября. 17:00. Ливерпуль. "Хилл Дикинсон"
Главный судья: Саймон Хупер (Суиндон)
Трансляция: Setanta Sports
