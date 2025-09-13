Connect with us
Футбол

Эвертон – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    • Команда Дэвида Мойеса неплохо начала новый сезон, особенно интересно следить за Джеком Грилишем, который реабилитирует свою карьеру. Сможет ли он снова хорошо проявить себя в матче против клуба, в котором он и засветился как звезда АПЛ? Скоро узнаем.

    Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 13 сентября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    Английская Премьер-лига. 4-й тур.

    13 сентября. 17:00. Ливерпуль. "Хилл Дикинсон"

    Главный судья: Саймон Хупер (Суиндон)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча “Эвертон” — “Астон Вилла” Смотреть трансляцию

    Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

