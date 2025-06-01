Самый скучный финал. Шуховцев проанализировал матч ПСЖ и Интера

Бывший украинский голкипер, а ныне тренер Игорь Шуховцев, поделился своими мыслями после финала Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Интером" (5:0).

– Это был самый скучный финал Лиги чемпионов за последние десять лет. Итальянская команда в обоих матчах полуфинала сыграла с "Барселоной" на таком высоком уровне, а во вчерашней игре с "Пари Сен-Жермен" ее вообще не было видно. "Интер" было не узнать. Он играл без агрессии, не создавал опасных моментов у ворот соперника. Да, бывают у клубов какие-то неудачные периоды, но не в финале такого престижного европейского турнира, как Лига чемпионов.

– Как думаете, почему так произошло?

– Чего миланцам в этом матче не хватило – мне трудно сказать. Но такого "Интера" не ожидал увидеть никто – ни торсида итальянского клуба, ни весь футбольный бомонд Европы. Конечно, все понимали, что "ПСЖ" – соперник серьезный, но все же "Интер" в финал попал не случайно. Но чтобы так сыграть в решающей игре… Что и говорить, очень серо выглядел "Интер".

– За кого болели в этом матче?

– Ни за кого. В подобных случаях говорят: за хороший футбол. Но футбол был только с одной стороны – со стороны "ПСЖ". После того, как счет стал 3:0, многим стало понятно, кто станет победителем. Не было видно никаких предпосылок к тому, что что-то может поменяться на футбольном поле.

– Надо полагать, после счета 3:0 уже и сами футболисты "Интера" поняли, что они обречены.

– Конечно. Хотя на мой взгляд, они это поняли видимо уже при счете 2:0. Правда, ближе к концу первого тайма, проигрывая с разницей в два гола, "Интер" мог поразить чужие ворота. Забей Маркюс Тюрам после подачи с углового ударом головой – и тогда интрига в матче могла бы возродиться. Итальянцы пришли бы в себя, завелись – и игра приобрела бы остроту. А не забив, у футболистов "Интера" появилась обреченность. И вполне естественно, что некоторые болельщики миланского клуба на трибунах плакали. Ведь дойти до финала Лиги чемпионов и так слабо сыграть. И плакали болельщики не столько из-за проигрыша со счетом 0:5, а из-за качества игры их любимцев. Они ожидали, что даже уступая в счете, "Интер" будет сопротивляться и демонстрировать хороший футбол. А на самом деле футбола в их исполнении не получилось. Все почему-то стояли сзади в обороне – и для меня это непонятно. Ведь если вспомнить тот же полуфинальный поединок итальянцев с "Барселоной", то все было иначе: они умело выбегать в атаку, умело использовали фланги и эффективно играли в завершающей зоне. Это было супер! Да, "Барса" преимущество имела – и в контроле мяча, и в давлении. Но "Интер" тогда использовал все свои моменты на сто процентов. В финальном же поединке с "ПСЖ", повторюсь, у миланцев даже не было предпосылок для чего-то продуктивного. Отсюда и результат.

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