Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЧ

Быстрые ссылки
Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 22.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол “
shakhtar.com
В понедельник, 22-го апреля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В частности, своего соперника узнает победитель пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия).
О потенциальных соперниках и всех нюансах жеребьевки – по ссылке.
Читайте такжеЗавтра Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
Начало процедуры – в 13:00.
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 13:00
Видеотрансляция доступна по ссылке >>>