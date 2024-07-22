Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЧ

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 22.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол “

shakhtar.com

В понедельник, 22-го апреля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В частности, своего соперника узнает победитель пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия).

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О потенциальных соперниках и всех нюансах жеребьевки – по ссылке.

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Начало процедуры – в 13:00.

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 13:00

Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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