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Футбол

Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЧ

Жеребьевка Лиги чемпионов: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция жеребьевки ⋇ 22.07.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол “

Динамо узнает потенциального соперника. Видеотрансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЧ

shakhtar.com

    • В понедельник, 22-го апреля, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. В частности, своего соперника узнает победитель пары "Динамо" (Украина)/"Партизан" (Сербия).

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    • О потенциальных соперниках и всех нюансах жеребьевки – по ссылке.

    Читайте такжеЗавтра Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы

    Начало процедуры – в 13:00.

    Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. 13:00

    Видеотрансляция доступна по ссылке >>>

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