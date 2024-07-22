Мекис: В случае с Риккардо команда допустила ошибку

В команде Visa RB весьма высоко оценили усилия Юки Цуноды, которому в Венгрии удалось заработать очки несмотря на вчерашнюю аварию. А также признали, что выбрали для Даниэля Риккардо очень неудачную тактику.

Юки Цунода (9-й): «Прежде всего огромное спасибо механикам и всей команде, которым пришлось работать и ночью, и сегодня утром, чтобы успеть до гонки отремонтировать мою машину. После столь серьёзной аварии это было непросто, ведь надо было много всего заменить, однако благодаря их усилиям мы сегодня смогли заработать очки.

Я испытал настоящее облегчение, когда мне удалось отыграться после вчерашней аварии, но особенно я доволен тем, что смог очень рационально работать с резиной.

Думаю, для нас это очень важный Гран При, тем более что мы смогли финишировать впереди наших соперников, и это придаст всем отличный настрой в ходе подготовки к предстоящим гонкам».

Даниэль Риккардо (12-й): «Гонка была долгой и принесла лишь одно расстройство. Когда трасса передо мной была свободна, мы не смогли использовать темп, на который способна наша машина.

Мы стартовали на шинах Medium, но уже после нескольких кругов провели пит-стоп, получив свежий комплект жёсткой резины, и сделали это одновременно с несколькими другими машинами, стартовавшими на мягких шинах, но вернувшись на трассу, оказались в трафике.

Итоги дня тем более расстраивают, что весь уик-энд мы были быстры, и мне казалось, что мы сами лишили себя всех шансов в гонке, поскольку были не в состоянии бороться с машинами, ехавшими на более свежей резине».

Лоран Мекис, руководитель команды: «В последние недели все, кто работает на наших базах в Фаэнце и Бистере, упорно трудились, и благодаря их усилиям мы смогли прибавить. Подтверждением этого стал тот факт, что обе машины добрались до финала квалификации, вновь опередив остальные команды середины пелотона. Заработанные сегодня очки стали наградой за все эти усилия.

Юки провёл гонку невероятно здорово, ведь только мы решились проехать дистанцию с единственным пит-стопом, что позволило опередить обе машины Aston Martin. Он отлично работал с резиной и смог сохранить её эффективность до финиша. Также команда прекрасно справилась с задачей, за короткое время собрав машину Юки на основе нового шасси после вчерашней аварии в финале квалификации.

К сожалению, в случае с Даниэлем мы допустили ошибку, слишком рано проведя его первый пит-стоп, после чего он оказался в плотном трафике, что лишило его шансов побороться за очки. Весь уик-энд он демонстрировал уверенный темп и вновь показал его на последнем отрезке дистанции, когда смог отыграть пару позиций. Разумеется, мы расстроены не меньше, чем он, и после сегодняшней гонки сделаем выводы, чтобы на следущей неделе в Спа выступить лучше».

Источник