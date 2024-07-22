Джейк ПОЛ после очередной победы обратился к Тайсону: «Ты – следующий»

Боксер-блогер Джейк Пол перед поединком с Майком Тайсоном сумел уверенно победить Майка Перри и теперь ждет бой против легенды мирового бокса.
«Перри показал себя неплохо. Но мне жаль, что бой так затянулся. Я его уложил еще в первом раунде, но он выжил и смог продолжить поединок».
«Ну, теперь у меня Майк Тайсон. Майк, ты следующий в очереди», – сказал Пол.
Бой с Тайсоном должен был состояться в июле, однако из-за проблем со здоровьем у американского ветерана противостояние перенесли на 15 ноября.
При этом оба боксера добились, чтобы их поединок носил статус не выставочного, а профессионального.
Джейк победил Перри. Теперь тот хочет боя в ММА, а Пол зовет чемпиона UFC
sport.ua