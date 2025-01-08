«Оторву голову и нокаутирую». Баколе с угрозами обратился к Усику

Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Баколе

Боксер супертяжелого веса Мартин Баколе (21–1, 16 КО) обратился к чемпиону мира по версиям WBC, WBO и WBA Александру Усику (23–0, 14 КО) и пообещал нокаутировать украинца:

«Усик и его команда прекрасно понимают, что я – единственный боксер, который может победить украинца. Мне все равно, кто ты и что ты делаешь в боксе. Как только я зайду в ринг, сделаю все, чтобы оторвать голову своему сопернику. Усик знает это и боится меня. Я рад, что меня избегают и горжусь этим.

Болельщики хотят увидеть наконец-то большой поединок. Все знают, что случилось в спарринге – я нокаутировал Усика, поэтому фанаты хотят снова видеть меня в ринге с украинцем. Я собираюсь забрать чемпионский пояс и держать его в своих руках в течении пяти лет, а тогда завершу карьеру.

Усик, если ты слышишь мои слова, то знай – я тебя разобью и нокаутирую, а потом отберу все твои пояса и буду ходить с ними несколько лет», – заявил Баколе.

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sport.ua