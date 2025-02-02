Отобрал титул WBC. Фултон – новый чемпион мира в полулегком весе

Getty Images/Global Images Ukraine. Фултон – Фигероа

В ночь на 2 февраля на арене «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе (США) состоялся титульный поединок в полулегком весе (до 57,2 кг).

В ринге встретились чемпион мира по версии WBC Брэндон Фигероа (25–1–1–, 19 КО) из США и его соотечественник Стивен Фултон (22–1, 8 КО). Боксеры провели реванш – в 2021 году Фултон одолел соперника решением большинства.

Фигероа с первых минут боя решил работать вторым номером – отдал центр ринга, атаковал с дальней дистанции. Фултон завладел инициативой, неплохо двигался на ногах, комбинировал удары.

Брэндон преследовал соперника, теснил того к канатам, но соперник превосходно отрабатывал в защите и взрывался в контратаках. Ближе к чемпионским раундам темп боя снизился из-за усталости, боксеры нередко использовали клинчи, чтобы сбить атакующие действия оппонента. Стивен атаковал намного опаснее – похоже, первая защита титула для Фигероа окажется и последней.

Итог: 117–111 и 116–112 (дважды). Фултон второй раз победил соотечественника и стал новым чемпионом мира.

X. Стивен Фултон

sport.ua