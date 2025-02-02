Чандхок допускает, что Алонсо поборется за титул в 2026-м

Карун Чандхок, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт телеканала Sky Sports, не исключает, что в 2026 году Фернандо Алонсо будет бороться за победу в чемпионате мира, если учесть, какие усилия предпринимаются в Aston Martin, чтобы войти в категорию топ-команд. В том числе уже через месяц к работе приступит Эдриан Ньюи, самый успешный конструктор гоночных машин в истории Формулы 1.

Но он не единственный специалист высокого уровня, пополнивший ряды команды из Сильверстоуна в последнее время – также надо упомянуть Энди Кауэлла и Энрико Кардиле. Реорганизация в Aston Martin F1 идёт полным ходом, и оптимизм Чандхока в оценке перспектив Aston Martin F1 вполне объясним.

«Полагаю, важно подчеркнуть, что изменения в правилах носят очень масштабный характер, – говорил Карун в интервью индийскому изданию журнала Evo. – Новый регламент, который вступит в силу в 2026 году, создаёт новые возможности. Давайте вспомним, что когда Эдриан Ньюи пришёл в Red Bull Racing, это была ещё команда середины пелотона.

В первые годы её истории гонщики Red Bull несколько раз поднялись на подиум, но она оставалась командой-середняком. Ньюи же сосредоточился на подготовке к 2009 году, поскольку в том сезоне вступил в силу новый технический регламент. В 2007-м и 2008-м он уже работал в команде, но в основном занимался проектом 2009 года.

Хотя в 2009-м Red Bull оказалась в сложном положении, поскольку команда Brawn, используя лазейку в регламенте, создала двойной диффузор, во второй половине сезона машина RB5 уже была лучшей в чемпионате. Затем с 2010-го по 2013 гг. Red Bull Racing и Себастьян Феттель выиграли четыре титула подряд.

И точно так же в 2026-м шанс на успех получит та команда, которая в 2025-м правильно проведёт реорганизацию своей структуры, станет более сплочённой и сильной. В 2026 году, когда вступят в силу новые правила, мы, возможно, увидим, что расстановка сил будет быстро меняться.

Согласитесь, будет невероятно здорово, если Фернандо Алонсо, которому к тому времени исполнится 45 лет, выиграет титул за рулём машины, созданной Эдрианом Ньюи? Каким великолепным поворотом сюжета это станет!»

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