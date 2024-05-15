Легендарный Леннокс Льюис сделал детальный прогноз на бой Фьюри – Усик

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился ожиданиями перед боем между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александром Усиком (21-0, 14 КО) и обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Когда я вижу бой Усика и Тайсона Фьюри, я смотрю на обоих как на разных животных. Я смотрю на Тайсона Фьюри как на жирафа, а на Усика – как на кролика. Но теперь, после боя Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, я смотрю на Усика, и кролик превратился в волка, он готов наброситься на меня. Зная, что у Тайсона были рассечения на лице и что сечка может возникнуть в результате их боя, волк увидит и почует кровь. Знаете, что происходит с волком, когда это случается? Он становится более неистовым. Его пасть разинута, он готов вступить в схватку с Тайсоном Фьюри. Я думаю, это будет действительно хороший бой.

Я считаю Фьюри нестабильным, вы должны посмотреть на его жизнь. Он то поднимается, то опускается, он как волна. Бой с Нганну застал его в самом начале волны. Я думаю, что бой с Усиком застанет его в середине волны, он будет намного лучше, намного более сосредоточенным, намного более готовым к бою.

Фьюри уже был в боевом режиме, но для победы в этом бою ему нужно не только быть более крупным бойцом. Его ментальная концентрация должна быть на 100 процентов от тренировочного лагеря до вечера боя – никаких отвлекающих факторов.

Этот бой определенно 60 на 40 в пользу Фьюри, но вы не знаете, какой Фьюри появится. Однако не стоит относиться к Усику легкомысленно. Не думайте, что он полностью выбыл из борьбы. Все может случиться, стили делают бои, и именно поэтому мы с нетерпением ждем этого поединка. У каждого соперника есть свои преимущества.

Я думаю, что победит тот, кто крупнее, потому что у него больше навыков, он может делать все, что угодно. Фьюри может боксировать вблизи, на дистанции, в двух стойках, а еще он умеет хорошо двигаться. Его рост – 206 см, он большой парень. Я выбираю того, кто больше. Это сценарий «хороший большой боксер победит хорошего маленького». Если бы у маленького парня были другие габариты, все было бы гораздо ближе», – сказал Льюис.

Бой Усика против и Тайсона Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой.

sport.ua