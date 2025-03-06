«Планирую вернуться в Украину после войны». Украинский боксер – о планах

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Хегай

В ночь на 9 марта на арене «Thunder Studios» в американском Лонг-Бич состоится вечер бокса от промоутерской компанией Top Rank.

Главным событием станет бой в полулегком весе (до 57,2 кг) – на ринг выйдут украинский боксер Арнольд Хегай (22–1–1, 14 КО) и американец Джоэт Гонсалес (26–4, 15 КО).

Накануне этого противостояния спортсмен из Украины поделился своими планами и сообщил, что нацелен на титул чемпиона мира:

«Я планирую вернуться в Украину, когда закончится война. Мне тяжело говорить об этом. Весь мир помогал нам, особенно США. Прошло больше трех лет, я стараюсь на боксе, но моя семья – брат и друзья – находятся в Украине.

Гонсалес – сильный соперник и громкое имя для меня. Я собираюсь сделать следующий шаг в своей карьере, поэтому важно показать, где я нахожусь. Длительное время у меня не было таких важных поединков, поэтому взволнован. Мне предстоит тяжелый бой – у Джоэта особенный стиль, он жесткий боксер и имеет известное имя.

После этого поединка собираюсь бороться за титул чемпиона мира. Но я пока не думаю об этом, сначала – Гонсалес. Если он победит меня, то займет мое место в рейтинге. Если я его одолею, то буду претендовать на пояс. Для нас обоих это большая возможность», – сказал Хегай.

Украинский боксер занимает второе место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) и имеет неплохие шансы в ближайшем будущем побороться за титул чемпиона.

Занимает второе место в рейтинге. Украинец возглавит вечер бокса в США

sport.ua