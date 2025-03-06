Хельмут Марко: Будущее Юки Цуноды в его руках

Перед началом нового сезона Хельмут Марко назвал главную причину, почему в Red Bull Racing предпочли подписать контракт с Лиамом Лоусоном, а не с Юки Цунодой, хотя у японского гонщика гораздо больший опыт выступлений в Формуле 1. По словам Марко, главной причина стала большая психологическая устойчивость Лиама.

«Я не помню, когда именно мы проинформировали Юки, но главный вопрос заключался в психологической устойчивости, – рассказал консультант Red Bull. – К сожалению, в районе этапа в Мехико Юки дважды разбил машину, а Лиам справился очень хорошо. Именно поэтому при выборе Лиама мы в большей степени опирались на факты.

В новом сезоне Цунода должен проявить себя. Он молод, у него быстрый напарник, его будущее в его руках. Он должен сам себя мотивировать. Если Юки хорошо себя проявит, то у него есть будущее. Если выступит не очень, у него может больше не быть шансов в Формуле 1».

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