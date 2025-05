Эдди Хирн организует бой одного из сильнейших боксеров мира

by

Getty Images/Global Images Ukraine. Джесси Родригес

Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн и его компания Matchroom Boxing планируют организовать масштабный вечер бокса.

19 июля на арене «Ford Center at The Star» в американском городе Фресно состоится бой двух небитых чемпионов. На ринг выйдет один из сильнейших боксеров современности Джесси Родригес (21–0, 14 КО), который занимает шестое место в рейтинге P4P от журнала The Ring.

Его соперником станет представитель второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) Пхумелеле Кафу (11–0–3, 9 КО) из ЮАР, который владеет титулом WBO. Родригес является чемпионом мира по версии WBC.

Вторым по значимости событием станет интересный бой во втором среднем весе (до 72,6 кг) между непобежденным американцем Диего Пачеко (23–0, 18 КО) и его соотечественником Тревором Маккамби (28–1, 21 КО).

sport.ua