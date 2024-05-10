ФОТО. Тяжелая работа сделана. В какой форме Усик за 9 дней до боя с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в хевивейте Александр Усик (21-0, 14 КО) сообщил, что завершил самую сложную часть подготовки к бою за абсолютное чемпионство против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

«Тяжелая работа сделана», – написал Усик, прикрепив несколько фотографий, на которых видно, что он в отличной форме.

Изначально самый ожидаемый бой 2024 года между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри планировался на 17 февраля, но британец получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

Ранее стало известно, почему IBF лишит своего титула победителя боя Усик – Фьюри

sport.ua