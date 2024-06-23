Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Ветеран хевивейта Дерек Чисора назвал самого тяжелого соперника в своей профессиональной карьере.

«Усик был моим самым тяжелым соперником, потому что он заставлял меня постоянно двигаться и работать, не давая даже времени, чтобы восстановить дыхание. У меня тогда была тактика выиграть 7 раундов в нашем поединке, но не получилось.

Усик не тот боксер, который хочет нокаутировать тебя одним ударом, он ждет момента, чтобы выбросить комбинацию из пяти ударов, как это было в бою с Тайсоном Фьюри. Трудно объяснить, какой он боксер, пока не сойдешься с ним на ринге», – сказал Чисора.

Напомним, в 2020 году Усик победил Чисору единогласным решением судей.

Ранее Дерек Чисора обратился к Усику после его победы над Фьюри.

sport.ua