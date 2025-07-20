Обзор СМИ: победа Усика над Дюбуа потрясла мир бокса

Реванш Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа вызвал волну откликов в мировых спортивных медиа. Украинский чемпион уверенно завершил бой в пятом раунде, вновь продемонстрировав свою техническую мощь и стратегическое мышление. Поединок, прошедший на лондонском стадионе «Уэмбли», стал символом доминирования Усика в супертяжёлом весе и вызвал многочисленные обсуждения среди экспертов и фанатов. Журналисты отмечают не только уровень подготовки Усика, но и атмосферу, в которой украинские болельщики поддерживали своего чемпиона. В этой статье euro.com.ua со ссылкой на komentator.net собрала ключевые комментарии и оценки от ведущих мировых изданий.

Реакция британской и американской прессы

Британские издания сдержанно признали силу соперника. The Guardian охарактеризовала бой как «жесткий урок» для Дюбуа, отметив, что «Усик контролировал темп с самого начала». BBC Sport подчеркнула, что украинец «по-прежнему остаётся самым опасным бойцом супертяжёлого дивизиона». В США издание ESPN назвало выступление Усика «мастер-классом ринга»: «Он использовал каждый шанс, чтобы навязать свою стратегию и не дал сопернику ни малейшего шанса». Также прозвучали оценки от The Ring Magazine, где эксперты отметили: «Это была безупречная работа, Усик не оставил сомнений в своём чемпионстве».

Мнения спортивных изданий Европы

Немецкое издание Bild акцентировало внимание на выносливости и силе воли Усика, заявив: «Украинец показал, что не только силён физически, но и невероятно стабилен психологически». Французская L’Équipe отметила «чистоту техники и контроль ринга», добавив, что Усик «напомнил, почему он — настоящий чемпион». Испанская Marca обратила внимание на то, как бой был воспринят зрителями: «Это был праздник бокса и Украины в центре Лондона. Усик не просто победил — он вдохновил». В Италии издание Gazzetta dello Sport написало: «Вопросов к чемпиону больше нет. Он снова доказал, кто здесь номер один».

Что пишут украинские медиа

Украинские журналисты эмоционально отреагировали на победу своего соотечественника. Суспільне Спорт опубликовало слова Ярославы Магучих: «Это было очень быстро, очень круто. Мы выиграли — Украина выиграла». Другие украинские СМИ отмечают, что трибуны в Лондоне напоминали родной стадион, настолько сильно звучала поддержка болельщиков. В ряде публикаций подчёркивается, что Усик стал символом национального духа и вдохновил миллионы соотечественников. Также в новостях цитируются аналитики, сравнивающие Усика с легендами бокса — от Леннокса Льюиса до Володимира Кличко.

Аналитика экспертов и комментарии бывших чемпионов

Бывшие чемпионы мира также не остались в стороне. Американец Тимоти Брэдли отметил: «Усик сейчас — эталон боксёрской дисциплины. У него всё: интеллект, физика, скорость, хладнокровие». Ветеран ринга Джордж Грувс добавил: «Так бьют только настоящие мастера. Он не дал Дюбуа даже понять, как можно переломить ход боя». В британской студии Sky Sports аналитики единогласно признали, что «Усик — это вызов для любого бойца». Сильное впечатление произвела и атмосфера вечера — многие зрители отмечали, что украинские флаги и песни придавали поединку особый настрой.

Что дальше для Усика: прогнозы и ожидания

Победа над Дюбуа укрепила позиции Усика как одного из сильнейших бойцов поколения. СМИ обсуждают возможные варианты следующего боя — в том числе, долгожданный объединительный поединок с Тайсоном Фьюри. Вопрос лишь в том, согласится ли британец на новые условия. Журналисты подчеркивают: Усик не просто чемпион, он стал брендом. Его скромность, вера в страну и безукоризненные выступления делают его любимцем публики. И пока мир обсуждает очередной триумф украинца, фанаты уже ждут его следующего выхода в ринг.

Напомним, мы также писали о том, как Ярослава Магучих прокомментировала победу Усика.