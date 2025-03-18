Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер очень похож на Мухаммеда Али»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх назвал боксера, который напоминает ему культового супертяжеловеса Мухаммед Али.

«Я считаю, что Абдулла Мейсон обладает большим талантом. Он похож на молодого Мохаммеда Али в начале карьеры. Я искренне верю, что он сосредоточен и упорно тренируется», – сказал Турки.

Абдулла Мейсон – боксер легкого веса, который провел на ринге 17 боев, все выиграл и 15 раз нокаутировал соперника.

Ранее Аль-Шейх анонсировал большой боксерский поединок, на кону которого будет стоять также статус абсолютного чемпиона мира.

sport.ua