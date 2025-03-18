Ига Швёнтек: “Пришло время поделиться своей точкой зрения, чтобы прекратить спекуляции и безосновательные теории”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек обратилась к болельщикам в соцсетях



Польская теннисистка на своей странице в Instagram опубликовала обращение, поделившись собственными переживаниями относительно своей игры, морального состояния и критики ее поведения на корте.

“Один из моих самых любимых турниров года остался позади. Я медленно двигаюсь в том направлении, в котором хочу, и уезжаю отсюда с хорошо проделанной работой, множеством хороших воспоминаний и некоторыми ценными уроками. Я вижу, что в последнее время было много разговоров об изменениях в моем поведении и эмоциях на корте. Хотя мне не очень удобно объяснять саму себя, пришло время поделиться своей точкой зрения, чтобы прекратить спекуляции и беспочвенные теории.

Сначала об инциденте во время моего последнего матча. Это правда – я выразила разочарование способом, которым не горжусь. Моим намерением никогда не было нацелить мяч на кого-то, а лишь выплеснуть свое разочарование, отбив его о землю. Я немедленно извинилась перед болбоем, мы встретились глазами и кивнули друг другу, когда я выразила сожаление, что это произошло рядом с ним. Я видела, как многие игроки ударяют по мячу в отчаянии, и, честно говоря, не ожидала таких резких суждений. Обычно я контролирую такие импульсы, поэтому полушутя могу сказать, что мне не хватает опыта в этом, и сгоряча я неправильно рассчитала.

Во-вторых, относительно эмоционального самовыражения. Вторая половина прошлого года была для меня чрезвычайно сложной, особенно из-за положительного допинг-теста и того, как обстоятельства, совершенно не зависящие от меня, забрали у меня шанс бороться за самые высокие спортивные цели в конце сезона. Это заставило меня переосмыслить определенные вещи внутри себя. В Австралии, после слабых выступлений в предыдущие годы, я играла без ожиданий, сосредоточившись исключительно на своей работе, и смирившись с тем, что ещё один Australian Open может пойти не так, как я хотела бы, несмотря на мои усилия. Благодаря такому настрою я выступила очень хорошо и была близка к выходу в финал.

На Ближнем Востоке, однако, меня сильно задела [та мысль], что мой положительный результат теста, пропуск двух турниров высокой категории в октябре и прошлогодние исключительные результаты (победа на четырёх турнирах серии 1000 и турнире Grand Slam в первой половине сезона) будут продолжать влиять на мой рейтинг и фактически лишат меня шанса стать первой ракеткой мира. Это осознание глубоко расстроило меня. Вы могли видеть это на корте в Дубае.

Во-вторых, постоянные осуждения. Когда я очень сосредоточена и не показываю много эмоций на корте, меня называют роботом, а моё отношение – бесчеловечным. Теперь, когда я более экспрессивна, показываю свои чувства или внутреннюю борьбу, на меня вдруг вешают ярлык незрелой или истеричной. Это нездоровый стандарт – особенно учитывая, что всего полгода назад я чувствовала, что моя карьера висит на волоске, три недели ежедневно плакала и не хотела выходить на корт. Сегодня, после всего, что я пережила, я всё ещё перевариваю это и примиряюсь с этим опытом.

Изменится ли что-то, если я расскажу об этом? Наверное, нет, потому что я четко вижу, как сильно мы любим осуждать, создавать теории и навязывать мнения другим. Но, возможно, несколько человек, которые искренне хотят понять, что я переживаю, поймут это. В любом случае, этот внешний стандарт точно не является моим стандартом, и я не приемлю, когда мою команду и меня загоняют в рамки внешних ожиданий.

Тем не менее, тем болельщикам, которые по-настоящему поддерживают меня, я глубоко благодарна и хочу, чтобы вы знали, как я благодарна за вашу доброту. Я знаю, что никогда не смогу угодить всем. Я иду своим путем. Я стремлюсь приносить радость болельщикам, которые смотрят мои матчи, и вдохновлять детей своим положительным примером. Я много работаю над собой и ставлю перед собой амбициозные цели – возможно, иногда слишком амбициозные. Но я искренне верю, что даже если я иногда делаю два шага вперед и один шаг назад, я достигну этих целей в своем собственном темпе.

До встречи в Майами”.



Фото: Getty Images.

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