Алонсо объяснил свою аварию гравием на траектории

В Австралии команда Aston Martin заработала восемь очков благодаря шестому месту Лэнса Стролла. Его напарник Фернандо Алонсо до финиша не добрался, разбив машину на тридцать втором круге на выходе из шестого поворота. Двукратный чемпион мира объяснил произошедшее гравием на траектории.

Лэнс Стролл (6-й): «Очень сложная гонка, поэтому приятно заработать много очков для команды. Конечно, я доволен.

Мы знали, что на старте важно просто удержаться на трассе, а затем перейти на правильные шины в подходящий момент. Именно это мы и сделали. В условиях переменчивой погоды важно соблюсти баланс риска, избегать ошибок и стабильно пилотировать.

Команда приняла отличное стратегическое решение, переведя меня на промежуточные шины в конце гонки. Они действовали в соответствии с прогнозом погоды, и это решение позволило отыграть несколько позиций.

Машина пока не так быстра, как нам хотелось бы, поэтому команда продолжит её дорабатывать. Но гораздо важнее, что сегодня мы максимально использовали все возможности».

Фернандо Алонсо (сход): «Сложная гонка под дождём, и мне ещё немного не повезло в конце. Я боролся в первой десятке и чувствовал, что у меня хорошие шансы.

Я ехал по привычной траектории в шестом повороте, но там оказался гравий, из-за которого я потерял контроль над машиной.

У машины есть слабые стороны, которые предстоит устранить, но, судя по всему, если мы в этом сезоне будем хорошо проводить уик-энды, то сможем зарабатывать очки. На следующей неделе в Китае предпримем ещё одну попытку».

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