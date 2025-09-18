Усик уступил лидерство Кроуфорду в рейтинге ESPN

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик потерял лидерство в свежем рейтинге лучших боксеров мира по версии ESPN. Украинец (24–0, 15 КО), который еще недавно возглавлял список, теперь занимает второе место. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

На вершину поднялся американец Теренс Кроуфорд (42–0, 31 КО). В ночь на 14 сентября он единогласным решением судей победил мексиканца Сауля «Канело» Альвареса и забрал сразу четыре чемпионских пояса во втором среднем весе — WBC, WBO, WBA и IBF. Эта победа позволила Кроуфорду совершить скачок с третьего места на первое.

Усик оказался на второй позиции, а тройку замыкает японец Наоя Иноуэ (31–0, 27 КО), которого называют «Монстром». Он остается абсолютным чемпионом во втором легчайшем весе и стабильно удерживает место среди лидеров pound-for-pound.

Сильнее всего проигрыш Кроуфорду ударил по «Канело». Альварес (63–3–2, 39 КО) опустился сразу на две строчки и теперь балансирует на грани вылета из топ-10.

Обновленный рейтинг

Полный топ-10 лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (по версии ESPN):

Теренс Кроуфорд (США) — был 3 Александр Усик (Украина) — был 1 Наоя Иноуэ (Япония) — был 2 Дмитрий Бивол (Россия) — был 4 Джесси Родригес (США) — был 5 Артур Бетербиев (Россия) — был 6 Шакур Стивенсон (США) — был 7 Сауль Альварес (Мексика) — был 8 Дэвид Бенавидес (США) — был 9 Дзюнто Накатани (Япония) — был 10

