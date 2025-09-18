Богачук впервые отреагировал на сенсационное поражение от Адамса

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Богачук

Известный украинский боксер Сергей Богачук прокомментировал свое неожиданное поражение от Брендона Адамса.

«Спасибо моей команде, моей семье и каждому из вас, кто верит в меня и остается рядом. Мы сделаем выводы и вернемся сильнее, чем когда-либо», – сказал Богачук.

14 сентября в Лас-Вегасе состоялся боксерский поединок, который большое количество фанатов и экспертов называло главным противостоянием года. 35-летний абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории мексиканец Сауль Альварес (63–3–2, 39 КО) встретился с 2-кратным абсолютным чемпионом мира 37-летним американцем Теренсом Кроуфордом (42–0, 31 КО).

В андеркарде свое очередное противостояние провел украинский боксер первой средней категории 30-летний Сергей Богачук (26–3, 24 КО). Его оппонентом стал 36-летний американец Брэндон Адамс (26–4, 16 КО) – украинец разгромно проиграл по решению судей.

sport.ua