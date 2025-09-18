Наставник Брюгге: Мы должны начать Лигу чемпионов с победы над Монако

Наставник "Брюгге" Ники Хаен выступил на пресс-конференции накануне матча Лиги чемпионов против "Монако".

"Мы играли против некоторых крупных команд в прошлом сезоне. Многие люди не следят внимательно за французским футболом.

"Монако" очень сбалансированная команда. Мы очень уважаем их, но должны убедиться, что сможем удержать свои позиции на домашнем поле. Мы сделаем себе большую услугу, если начнем с победы", – сказал специалист.