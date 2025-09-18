Гонщица выдвинула кандидатуру на пост президента FIA

Швейцарская гонщица Лора Вилларс объявила о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента FIA, которые пройдут в конце года. Таким образом, она стала третьим кандидатом после бывшего стюарда FIA Тима Майера и действующего президента Мохаммеда бен Сулайема.

28-летняя Вилларс начала карьеру в автоспорте в 2023 году с участия в Формуле 4 в ОАЭ. В 2024-м она заняла четырнадцатое место в Формуле 4 в Саудовской Аравии и стала чемпионкой в кузовном чемпионате Ferrari Europe в категории среди женщин-любителей. В 2025-м она продолжила карьеру в кузовной серии Ligier Euro, где за семь гонок заработала два очка.

Лора Вилларс, которая также является предпринимательницей, в коротком пресс-релизе объяснила причину выдвижения своей кандидатуры: «FIA вновь должна стать федерацией клубов и владельцев лицензий. Моя цель – более демократичное, прозрачное, ответственное управление, открытое для женщин и молодёжи.

Я твёрдо убеждена, что автоспорту необходимы разнообразие и инновации, чтобы продолжать вдохновлять молодое поколение во всём мире».

В своём манифесте Вилларс выделила пять ключевых пунктов:

Расширение возможностей национальных клубов посредством регулярных консультаций и управления с привлечением общественности;

Повышение прозрачности в финансах и процессе принятия решений;

Введение знака FIA Eco-Performance для признания лидерства в области устойчивого развития;

Развитие программы «Женщины в автоспорте» и создание Академии молодых лидеров FIA;

Позиционирование FIA как глобального ориентира в области устойчивой мобильности и безопасности дорожного движения.

