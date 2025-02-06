ХИРН: «Мы с Джошуа не говорили об этом бое. Никакого контракта нет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Известный промоутер Эдди Хирн отреагировал на возможный бой между Энтони Джошуа и Мартином Баколе.

«Говорят что все уже решено, но мы даже не говорили с Джошуа об этом. Говорят, что контракт уже подписан, но это не так. Я не исключаю этот бой, но сейчас это просто слухи. Также я видел информацию, что Джошуа подерется с Уайлдером 7 июня – это тоже слухи.

Я недавно поговорил с Джошуа, он в прекрасной форме, сейчас снимается в рекламе и скоро возвращается к тренировкам», – сказал Хирн.

Последний раз Джошуа выходил на ринг в сентябре 2024 года и проиграл нокаутом Дюбуа.

sport.ua