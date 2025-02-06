Жан Тодт: Ferrari проигрывает не из-за гонщиков

В последний раз гонщик Ferrari становился чемпионом мира в 2007 году, когда титул в финальной гонке сезона выиграл Кими Райкконен. В Скудерии надеются, что приглашение Льюиса Хэмилтона поможет вернуться на вершину, но бывший руководитель команды Жан Тодт сомневается, что это станет ключом к успеху, поскольку и в прошлые годы за Ferrari выступали очень сильные гонщики.

Жан Тодт: «Чего не хватает Ferrari для победы? Самой малости, ведь в прошлые годы они были очень близки к титулу. Состав в лице Шарля Леклера и Карлоса Сайнса был очень хорошим. Совершенно точно можно сказать, что они проигрывали не из-за гонщиков.

Очевидно, что с приглашением Льюиса Хэмилтона состав останется на высшем уровне. Но будет ли он лучше предыдущего? Понятия не имею. Всё зависит от уровня машины».

Отвечая на вопрос, как повлияет на результаты Шарля Леклера появление в команде Льюиса Хэмилтона, Жан Тодт сказал: «Не думаю, что на него это как-то повлияет. Скорее выступления вместе с Льюисом ещё больше мотивируют Шарля, как это случилось с Джорджем Расселлом в Mercedes».

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