Манчестер Сити представил выездную форму на сезон-2025/2026

"Манчестер Сити" презентовал выездной комплект игровой формы на грядущий сезон.

"Клуб совместно с Puma представил потрясающий дизайн, вдохновлённый нашей самой известной формой.

Чёрный дизайн, появившийся в 1884 году, когда компания City располагалась в Гортоне, дополнен эффектной белой отделкой и металлическими вставками.

Мы впервые наденем эту форму, когда "Сити" будет играть с "Палермо" на стадионе "Ренцо Барбера" в субботу, 9 августа, в предсезонном товарищеском матче", — написано в сообщении "горожан".