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Футбол

Манчестер Сити представил выездную форму на сезон-2025/2026

Манчестер Сити представил выездную форму на сезон-2025/2026

    • "Манчестер Сити" презентовал выездной комплект игровой формы на грядущий сезон.

    "Клуб совместно с Puma представил потрясающий дизайн, вдохновлённый нашей самой известной формой.

    Чёрный дизайн, появившийся в 1884 году, когда компания City располагалась в Гортоне, дополнен эффектной белой отделкой и металлическими вставками.

    Мы впервые наденем эту форму, когда "Сити" будет играть с "Палермо" на стадионе "Ренцо Барбера" в субботу, 9 августа, в предсезонном товарищеском матче", — написано в сообщении "горожан".

    В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити" встретится с "Вулверхэмптоном". Игра состоится 16 августа.

    www.ua-football.com

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