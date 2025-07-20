Манчестер Сити представил выездную форму на сезон-2025/2026

"Манчестер Сити" презентовал выездной комплект игровой формы на грядущий сезон.
"Клуб совместно с Puma представил потрясающий дизайн, вдохновлённый нашей самой известной формой.
Чёрный дизайн, появившийся в 1884 году, когда компания City располагалась в Гортоне, дополнен эффектной белой отделкой и металлическими вставками.
Мы впервые наденем эту форму, когда "Сити" будет играть с "Палермо" на стадионе "Ренцо Барбера" в субботу, 9 августа, в предсезонном товарищеском матче", — написано в сообщении "горожан".
В матче 1-го тура нового сезона чемпионата Англии "Манчестер Сити" встретится с "Вулверхэмптоном". Игра состоится 16 августа.