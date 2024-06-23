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Футбол

Легендарному игроку МЮ предложили войти в тренерский штаб тен Хага

Его сватают также и в другой клуб

Легендарному игроку МЮ предложили войти в тренерский штаб тен Хага

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Бывшему нападающему "Манчестер Юнайтед" Рууду ван Нистерлой поступило от манкунианцев предложение. Как сообщает Фабрицио Романо, клуб предложил войти ему в тренерский штаб Эрика тен Хага.

    Правда, у экс-форварда есть возможность стать главным тренером "Бернли". Клуб будет выступать в Чемпионшипе, а предыдущий главный тренер Висен Компани ушел в "Баварию". Решение будет принято на следующей неделе.

    Романо добавил, что среди персонала МЮ могут произойти перемены.

    Ван Нистерлой работал тренером только в сборной Нидерландов и в структуре ПСВ. Его последний контракт завершился в мае 2023 года – тогда он возглавлял первую команду эйндховенцев.

    В статусе футболиста нидерландец провел пять лет: с 2001 по 2006. В общей сложности на его счету 150 голов и 30 ассистов в 219 матчах. Вместе с клубом Рууд завоевал четыре трофея.

    www.ua-football.com

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