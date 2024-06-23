Бирмингем. Томлянович не смогла выиграть свой дебютный одиночный титул

Айла Томлянович потерпела поражение в финале турнира WTA 250 в Великобритании

Бирмингем, Великобритания • 17-23 июня • трава • $267,082

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Финал

Айла Томлянович (Австралия, SR) — Юлия Путинцева (Казахстан) 1:6, 6:7(8)

Австралийская теннисистка потерпела пятое поражение в шести встречах с Путинцевой и проиграла пятый подряд полуфинал.

Напомним, что это был первый решающий матч для Томлянович с февраля 2019 года, когда она уступила в матче за трофей в Хуахине, где встречалась с украинкой Даяной Ястремской.

Благодаря выходу в финал в Бирмингеме Айла Томлянович поднимется в рейтинге на более чем 50 позиций вверх. На этой неделе австралийка занимает 190-е место.

Обсуждение матча в нашем теннисном чате в Telegram

btu.org.ua