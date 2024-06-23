Зак Браун: Нас ждёт отличная гонка!

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing, сказал несколько слов перед стартом Гран При Испании, в том числе ещё поблагодарив всех, кто помог его команде справиться с проблемами, связанными со вчерашним пожаром в моторхоуме.

Зак Браун: «В Барселоне очень важно хорошо пройти 1-м поворот, эта трасса относится к старой школе, но обгонять здесь непросто. Я уверен, что Ландо Норрис, стартуя с поула, всё сделает как надо. Хотя позади него стартует Макс Ферстаппен и оба гонщика Mercedes, но я думаю, что нас всех ждёт отличная гонка.

Пожар в нашем моторхоуме не повлиял на работе гоночной бригады, но, конечно, на всей программе по работе с гостями и партнёрами команды это очень сказалось. Однако FIA, Формула 1 и даже все наши соперники нас выручили, например, в Mercedes организовали для нашей команды питание, а я работаю из офиса FIA.

К австрийскому этапу мы не успеем восстановить моторхоум, это однозначно, но посмотрим, что нам удастся предпринять в дальнейшем».

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