Майами. Эала победила вторую ракетку мира Швёнтек и сыграет в полуфинале

Александра Эала продолжает свое выступление на турнире WTA 1000 в США



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Александра Эала (Филиппины, WC) – Ига Швёнтек (Польша, 2) 6:2, 7:5

Филиппинская тенниситка, занимающая 140-е место в мировом рейтинге, во второй раз в карьере обыграла представительницу топ-5 рейтинга. Напомним, что в третьем круге Miami Open Эала была сильнее чемпионки Australian Open Мэдисон Кис.

Александра стала первой представительницей Филиппин, которая сыграет в полуфинале соревнований на уровне Тура. Также филиппинка – всего третья обладательница wild card, дошедшая до полуфинала в Майами. Ранее это удавалось Жюстин Энен (2010) и Виктории Азаренко (2018).

Это первое поражение Иги Швёнтек от соперницы, которая не входит в топ-100, с марта 2021 года, когда она занимала 16-е место и проиграла хорватке Ане Конюх (№388 WTA) в третьем круге турнира в Майами.

В полуфинале Александра Эала сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) – Джессика Пегула (США, 4).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua